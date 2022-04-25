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Арахамія хочет санкций против Иванишвили

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 18:15

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратится к Евросоюзу и США с призывом ввести санкции против главного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

Об этом Арахамия написал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Арахамия заявил, что Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой, поэтому грузинские власти не поддерживают Украину в войне против России.

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"Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России против Украины и попыток помочь РФ обойти санкции", - написал он.

По словам Арахамии, Иванишвили превратился в грузинского Януковича и ведет политику в отношении Украины, которую не поддерживает грузинский народ.

"Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед. Чтобы не допустить этого, я обращусь к руководству Евросоюза и США о рассмотрении вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не избежит ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", - добавил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественного отношения к Украине.

Как известно, действия властей, а также оппозиции вызывают критику и в самой Грузии: более 60% грузин не поддерживают ни одну из политсил или не хотят отвечать.

Подробнее читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь конфликт между Киевом и Тбилиси.

Темы: ГрузияАрахамия
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