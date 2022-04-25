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З російського полону звільнили українського пілота

Альона Мазуренко Понеділок, 25 квітня 2022, 18:17
З російського полону звільнили українського пілота
глава ГУР Буданов і Роман Василюк

З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.

Джерело: головне управління розвідки України

Дослівно: "Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.

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Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька".

Деталі: Василюк повернувся на підконтрольну Україні територію 24 квітня.

Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

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Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю.

Пряма мова Василюка: "Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів".

Теми: полоненіавіаРосіяУкраїна
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