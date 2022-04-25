З російського полону звільнили українського пілота
З полону російських окупантів вдалося звільнити українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого у березні збили ворожі ППО у Донецькій області.
Джерело: головне управління розвідки України
Дослівно: "Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.
Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька".
Деталі: Василюк повернувся на підконтрольну Україні територію 24 квітня.
Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Зараз український захисник отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю.
Пряма мова Василюка: "Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів".