Из российского плена освободили украинского пилота

Из плена российских оккупантов удалось освободить украинского пилота Су-25 Романа Василюка, которого в марте сбили вражеские ПВО в Донецкой области.

Источник: главное управление разведки Украины

Дословно: "Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранения и попал в плен к оккупантам.

Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка".

Детали: Василюк вернулся на подконтрольную Украине территорию 24 апреля.

Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сейчас украинский защитник получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей.

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Прямая речь Василюка: "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".