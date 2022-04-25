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Британія передає Україні БМП Stormer із пусковими установками для ПЗРК Starstreak

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 18:45

Велика Британія передає Україні невелику кількість бронетранспортерів Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak, для посилення ППО країни.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Воллес зазначив, що машини пропонуватимуть покращені "протиповітряні можливості ближньої дії як вдень, так і вночі".

Він сказав, що ПЗРК Starstreak вже були розгорнуті та використовувалися в Україні протягом останніх трьох тижнів.

Міністр додав, що, за оцінкою Британії, чверть російських сил, направлених в Україну, нині "не боєздатні" і похвалив опір України як "натхнення для всіх нас".

Stormer має восьмизарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, що 13-тонні високотехнологічні пускові установки, як очікується, можуть бути завантажені на транспортні літаки С-17 і відправлені на війну за кілька днів.

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Минулого тижня Борис Джонсон розповів, що британські інструктори у Польщі допомагають українцям освоювати ПЗРК Starstreak

Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій.  

Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей. Це, зокрема, машини Spartan, розраховані на перевезення чотирьох бійців плюс команди з трьох людей, фронтові "швидкі" Samaritan, броньовані машини командного призначення Sultan, бронемашини Samson.

Теми: Велика Британіязброя
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