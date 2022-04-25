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Британия передает Украине БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 18:45

Великобритания передает Украине "небольшое количество" бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, для усиления ПВО страны.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в Палате общин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Уоллес отметил, что машины будут предлагать улучшенные "противовоздушные возможности ближнего действия как днем, так и ночью".

Он сказал, что ракеты Starstreak уже были развернуты и использовались в Украине в течение последних трех недель.

Министр добавил, что, по оценке Великобритании, четверть российских сил, направленных в Украину, в настоящее время "не боеспособны", и похвалил сопротивление Украины как "вдохновение для всех нас".

Stormer имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше и место внутри для размещения еще восьми ракет. Эти ракеты способны сбивать летящие на низкой высоте самолеты и вертолеты врага.

Британские СМИ ранее сообщали, что 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки, как ожидается, могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и отправлены на войну через несколько дней.

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На прошлой неделе Борис Джонсон рассказал, что британские инструкторы в Польше помогают украинцам осваивать ПЗРК Starstreak.

Британия решила передать Украине не менее 120 бронированных машин. Из них 80 – машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей. Это, в частности, машины Spartan, рассчитанные на перевозку четырех бойцов плюс команды из трех человек, фронтовые "быстрые" Samaritan, бронированные машины командного назначения Sultan, бронемашины Samson.

Темы: Великобританияоружие
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