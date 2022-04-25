Російські хакери все частіше атакують простих українців – застереження Держспецзв'язку

Російські хакери усе частіше здійснюють кібератаки, спрямованих проти звичайних українців та посилюють інформаційно-психологічний тиск у соцмережах та месенджерах.

Джерело: Держслужба спецзв'язку та захисту інформації

Дослівно: "Фахівці Держспецзвʼязку застерігають: російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців. Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.

Зловмисники здійснюють фішингові розсилання з метою заволодіти обліковими даними українців. Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись".

Деталі: Держспецзв'язку застерігає: у фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.

Кілька порад від кіберфахівців:

Не відкривайте листів від невідомих адресатів.

Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.

Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.

Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

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Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон.

Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.

Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.

Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в "Дії". Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн, наголошує Держспецзв'язок.