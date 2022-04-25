Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські хакери все частіше атакують простих українців – застереження Держспецзв'язку

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 18:45
ілюстративне зображення

Російські хакери усе частіше здійснюють кібератаки, спрямованих проти звичайних українців та посилюють інформаційно-психологічний тиск у соцмережах та месенджерах.

Джерело: Держслужба спецзв'язку та захисту інформації

Дослівно: "Фахівці Держспецзвʼязку застерігають: російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців. Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.

Зловмисники здійснюють фішингові розсилання з метою заволодіти обліковими даними українців. Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись".

Деталі: Держспецзв'язку застерігає: у фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.

Кілька порад від кіберфахівців:

  • Не відкривайте листів від невідомих адресатів.
  • Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.
  • Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.

Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон.

Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.

Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.

Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в "Дії". Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн, наголошує Держспецзв'язок.

Теми: хакери
Головне сьогодні

фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

Усі новини...
хакери
"Вечір в хату, арештанти": у російському Красноярську зламали табло
Anonymous продовжує війну проти росіян: яких втрат зазнала РФ на кіберфронті
ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
Останні новини
10:13
фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel
10:08
Росія посилює ядерний тероризм: дві ракети пролетіли над ЗАЕС – Енергоатом
10:02
Російський виробник мотоциклів "Урал" переїжджає до Казахстану
10:02
фотоУ Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"
09:40
Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерні сили КНДР
09:33
Ніч в областях: у Миколаєві від обстрілів загинув чоловік, на Луганщині – троє поранених
09:16
Запорізька область: росіяни намагаютсья наступати, пошкодили будинки і вагон
08:59
Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні
08:40
Кількість загиблих від рук росіян українських дітей зросла до 217
08:12
Луганщина: За добу було 17 обстрілів з боку росіян
Усі новини...