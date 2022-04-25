Российские хакеры все чаще атакуют простых украинцев – Госспецсвязи

Российские хакеры все чаще осуществляют кибератаки, направленные против обычных украинцев и усиливают информационно-психологическое давление в соцсетях и мессенджерах.

Источник: Госслужба спецсвязи и защиты информации

Дословно: "Специалисты Госспецсвязи предостерегают: российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться".

Детали: Госспецсвязи предостерегает: в фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Несколько советов от киберспециалистов:

Не открывайте письма от неизвестных адресатов.

Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками свои персональные данные.

Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую ​​услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

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Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу.

Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номера вашей карты, телефона и т.д.

Получить финансовую помощь от государства можно только в сервисе "Дія". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран, отмечает Госспецсвязь.