Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів часів СРСР на $165 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні боєприпасів епохи Варшавського договору та інших нестандартних боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів, щоб допомогти в її обороні від Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки схвалило потенційний продаж і надіслало законодавче повідомлення Конгресу. Законодавці можуть блокувати продаж зброї, але навряд чи це зроблять через потужну підтримку України після вторгнення 24 лютого.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – сказав Держдепартамент, оголошуючи потенційний продаж у понеділок. .

Продаж відбувається на вимогу уряду України і включає в себе патрони для мінометів, автоматичних гранатометів та гаубиць.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні в ході закритої таємної поїздки до Києва в неділю держсекретаря США і глави Пентагону.