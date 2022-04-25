Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів часів СРСР на $165 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні боєприпасів епохи Варшавського договору та інших нестандартних боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів, щоб допомогти в її обороні від Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки схвалило потенційний продаж і надіслало законодавче повідомлення Конгресу. Законодавці можуть блокувати продаж зброї, але навряд чи це зроблять через потужну підтримку України після вторгнення 24 лютого.

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"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – сказав Держдепартамент, оголошуючи потенційний продаж у понеділок. .

Продаж відбувається на вимогу уряду України і включає в себе патрони для мінометів, автоматичних гранатометів та гаубиць.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні в ході закритої таємної поїздки до Києва в неділю держсекретаря США і глави Пентагону.