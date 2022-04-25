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Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов времен СССР на $165 млн

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 19:00

Государственный департамент США одобрил продажу Украине боеприпасов эпохи Варшавского договора и других нестандартных боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов, чтобы помочь в ее обороне от России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности одобрило потенциальные продажи и направило законодательное сообщение Конгрессу. Законодатели могут блокировать продажу оружия, но вряд ли это сделают из-за мощной поддержки Украины после вторжения 24 февраля.

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"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – сказал Госдепартамент, объявляя потенциальные продажи в понедельник. .

Продажа производится по требованию правительства Украины и включает в себя патроны для минометов, автоматических гранатометов и гаубиц.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона.

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Темы: оружиеСШАвойнаРосcия
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