Придністров'я: у будівлі "держбезпеки" у Тирасполі прогриміли вибухи - росЗМІ

У Придністров'ї заявили про вибухи біля будівлі так званого "міністерства держбезпеки" (МДБ) у Тирасполі.

Про це пише "Європейська правда".

Придністровський Телеграм-канал "Перший Придністровський" наводить фото, на якому видно пошкоджену будівлю МДБ, а також вибито вікна в сусідньому будинку.

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Також на одній із фотографій на землі лежить тубус, можливо, від РПГ, з якого було зроблено постріл. За даними очевидців, на яких посилається телеканал, було чути кілька вибухів.

Дорогу поблизу будівлі МДБ у Тирасполі перекрито. На місці працюють місцеві силовики, швидка, рятувальники.

Доповнено: У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи, що відбулися в Тирасполі, в будівлі місцевого МДБ — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "не бачать" ризиків ескалації у Придністров’ї та прагнуть мирного вирішення питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає можливим напад Росії на Молдову, але не навів доказів на підкріплення цього твердження.

Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

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