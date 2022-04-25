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Приднестровье: в здании "госбезопасности" в Тирасполе прогремели взрывы - росСМИ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 19:11

В Приднестровье заявили о взрывах у здания так называемого "министерства госбезопасности" (МГБ) в Тирасполе.

Об этом пишет "Европейская правда".

Приднестровский телеканал "Первый Приднестровский" приводит фото, на котором видно поврежденное здание МГБ, а также выбиты окна в соседнем доме.

Также на одной из фотографий на земле лежит тубус, возможно, от РПГ из которого был сделан выстрел. По данным очевидцев, на которых ссылается телеканал, было слышно несколько хлопков.

Дорога вблизи здания МГБ в Тирасполе перекрыта. На месте работают местные силовики, скорая, спасатели.

 
 

Дополнено: В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ — повод для создания напряженности в приднестровском регионе.

В понедельник в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает возможным нападение России на Молдову, но не привел доказательств этого утверждения.

Как известно, в Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения РФ, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.

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Темы: Приднестровьевзрыв
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