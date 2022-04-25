Німецька компанія подала запит до уряду на постачання Україні танків Leopard - ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини отримав чергову заявку на експорт бойових машин Україні, тепер йдеться про 88 танків Leopard.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Welt, посилаючись на документи, надіслані виробником.

Компанія Rheinmetall заявила, що доставка буде можлива за кілька тижнів. Але тепер надати дозвіл повинен канцлер Олаф Шольц.

За даними видання наприкінці минулого тижня компанія Rheinmetall подала заявку до уряду на поставку 88 одиниць танку Type 1A5 Leopard.

Крім цього запиту на погодження вже є дві інші заявки: від Rheinmetall на поставку 100 бронетранспортерів Marder та від групи Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Всі рішення про поставки затверджує Федеральна Рада безпеки. Цей орган складається з представників усіх міністерств, які займаються експортом зброї. Раду очолює Олаф Шольц, який де-факто має останнє слово щодо експорту зброї з Німеччини. Поки що Шольц не погоджувався на пряму поставку важкого озброєння в Україну.

Згідно з документами компанії, вартість вживаних Leopard 1A5 становить близько 115 мільйонів євро.

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Разом із пропозицією на 150 мільйонів євро на бойові машини піхоти Marder та пропозицією на самохідні гаубиці, яка становить 1,8 мільярда євро, загальна вартість важкого озброєння, на яке подано заявки, становить понад 2 мільярди євро.

Раніше заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь відкинув можливість постачання важкого озброєння Києву. За його словами, німецькі БМП Marder необхідні Німеччині, зокрема, для виконання різних зобов'язань у складі формувань НАТО.

Але за кілька днів глава МЗС Анналена Бербок сказала, що Німеччина вивчає, яке додаткове обслуговування та боєприпаси будуть потрібні її бойовим машинам піхоти Marder, щоб Україна могла їх використати.