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Немецкая компания подала запрос в правительство на поставку Украине танков Leopard - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 19:59
немецкий танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Федеральное правительство Германии получило очередную заявку на экспорт боевых машин Украине, теперь речь идет о 88 танках Leopard.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Welt, ссылаясь на документы, отправленные производителем.

Компания Rheinmetall заявила, что доставка будет возможна через несколько недель. Но теперь разрешение должен дать канцлер Олаф Шольц.

По данным издания, в конце прошлой недели компания Rheinmetall подала заявку в правительство на поставку 88 единиц танка Type 1A5 Leopard.

Кроме этого запроса на согласование уже есть две другие заявки: от Rheinmetall на поставку 100 бронетранспортеров Marder и группы Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц PzH 2000.

Все решения о поставках утверждает Федеральный Совет безопасности. Этот орган состоит из представителей всех министерств, занимающихся экспортом оружия. Совет возглавляет Олаф Шольц, который де-факто имеет последнее слово по экспорту оружия из Германии. Пока Шольц не соглашался с прямой поставкой тяжелого вооружения в Украину.

Согласно документам компании, стоимость б/у Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.

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Вместе с предложением на 150 миллионов евро на боевые машины пехоты Marder и предложением на самоходные гаубицы, котоое составляет 1,8 миллиарда евро, общая стоимость тяжелого вооружения, на которое подано заявки, составляет более 2 миллиардов евро.

Темы: Германияоружиеармиявойна
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