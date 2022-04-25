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"Нема кого збирати в кульки": у Кремінній окупанти і колаборанти підірвалися в мерії – Гайдай

Альона Мазуренко Понеділок, 25 квітня 2022, 20:03
Нема кого збирати в кульки: у Кремінній окупанти і колаборанти підірвалися в мерії – Гайдай

Російські окупанти і колаборанти вибухнули у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на "нараду". Глава ОВА каже, що у всьому винен "газ". 

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні.

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Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти".

Деталі: За словами Гайдая, українці частково змогли відновити електроенергію на вільних територіях Луганщини.

Глава ОВА зазначив, що нищення станцій зв'язку "ідіотичний вчинок рашистів№, бо вони власними руками позбавили себе електроенергії, і відновити її не зможуть.

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Він повідомив, що українські захисники тактично відійшли від Новотошківського.

Крім того, ворог продовжує намагання здійснити прориви в Рубіжному та Попасній, бої там тривають. У Рубіжному більша частина міста під окупантами, вільну частину - хаотично постійно обстрілюють.

Також Гайдай спростував фейк про те, що евакуація проводиться за гроші: "Не вірте фейкам. В безпечних містах кожен отримає безкоштовне житло, їжу, одежу, медичну допомогу".

Він додав, що гуманітарні вантажі завозяться в громади кожного дня.

Передісторія: 

  • За словами глави ОВА, у Кремінній тривають вуличні бої, проте більшу частину міста взяли під контроль окупанти.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаколаборація
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