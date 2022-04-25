"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай

Российские оккупанты и коллаборанты взорвались в мэрии временно оккупированной Кременной, когда собрались на "совещание". Глава ОВА говорит, что во всем виноват "газ".

Источник: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении.

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Короче: проводить совещания больше некому. Даже в кульки нечего положить".

Детали: По словам Гайдая, украинцы частично смогли восстановить электроэнергию на свободных территориях Луганщины.

Глава ОВА отметил, что уничтожение станций связи "идиотический поступок рашистов", потому что они собственными руками лишили себя электроэнергии, и восстановить ее не смогут.

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Он сообщил, что украинские защитники тактически отошли от Новотошкивского.

Кроме того, враг продолжает попытку совершить прорывы в Рубежном и Попасной, бои там продолжаются. В Рубежном большая часть города под оккупантами, свободную часть – хаотично постоянно обстреливают.

Также Гайдай опроверг фейк о том, что эвакуация проводится за деньги: "Не верьте фейкам. В безопасных городах каждый получит бесплатное жилье, еду, одежду, медицинскую помощь".

Он добавил, что гуманитарные грузы завозятся в общины каждый день.

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