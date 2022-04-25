Завдяки штучному інтелекту на блокпостах затримали 200 бойовиків і дезертирів – МВС

Завдяки системам штучного інтелекту затримано близько 200 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, злочинців та дезертирів.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх Справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, повідомляє МВС

Пряма мова: "Ми посилюємо роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту.

Зокрема до баз даних, які використовують поліцейські, уже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, дизертирів та ін.

Саме завдяки цій базі за два тижні було затримано близько 200 осіб, яких передали органам СБУ".