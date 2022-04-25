Благодаря искусственному интеллекту на блокпостах задержали 200 боевиков – МВД

Благодаря системам искусственного интеллекта задержаны около 200 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, преступников и дезертиров.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает МВД

Прямая речь: "Мы усиливаем работу на блокпостах использованием систем искусственного интеллекта.

Реклама:

В частности, в базы данных, которые используют полицейские, уже внесено более 2 млн человек. Все они принадлежат либо к незаконным вооруженным формированиям, преступным формированиям, дизертирам и т.п.

Именно благодаря этой базе за две недели было задержано около 200 человек, которых передали органам СБУ".