Швеція отримала від Британії та США обіцянки про захист на період подачі заявки в НАТО - ЗМІ

Швеція отримала конкретні обіцянки від Великої Британії та Сполучених Штатів про захист на період ухвалення рішення щодо вступу країни до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише шведське видання Aftonbladet із посиланням на джерела.

Йдеться про посилення військової присутності, поглиблені військові навчання та "потужну політичну" підтримку з боку країн НАТО.

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Один із джерел сказало, що заяви про те, що Швеція не буде захищена або не отримає підтримку під час процесу подання заявки, грають на руку Росії.

Питання про гарантії безпеки перед ратифікацією будь-якого членства в НАТО всіма союзниками НАТО було дуже актуальним протягом останніх тижнів.

"Уряд отримав інформацію, зокрема, із США та Британії про те, як може виглядати захист та підтримка під час можливого процесу подання заявки", - каже джерело в уряді.

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Джерело стверджує, що урядові установи проводять той самий аналіз, як і колишній посол Крістер Брінгеус, який висловився, що на практиці Швеція розглядатиметься як повноправний член НАТО незабаром після заяви про зацікавленість.

Інше джерело вказує на те, що країни НАТО, такі як Сполучені Штати, згідно з правилами Альянсу, статтею 8 Вашингтонського договору, не можуть виражати жодних формальних гарантій захисту нечленам.

"Необхідно проводити різницю між гарантіями оборони та заходами щодо зміцнення безпеки. Гарантії ви отримаєте, коли процес ратифікації завершиться наприкінці року. Але де-факто це сильне зміцнення нашої безпеки вже відколи ми прийняли рішення у Швеції", — каже джерело.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.