Швеция получила от Британии и США обещания о защите на период подачи заявки в НАТО - СМИ

Швеция получила конкретные обещания от Великобритании и Соединенных Штатов о защите на период принятия решения о вступлении страны в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет шведское издание Aftonbladet со ссылкой на источники.

Речь идет об усилении военного присутствия, углубленных военных учениях и "мощной политической" поддержке со стороны стран НАТО.

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Один из источников сказала, что заявления о том, что Швеция не будет защищена или не получит поддержку во время процесса подачи заявки, играют на руку России.

Вопрос о гарантиях безопасности перед ратификацией любого членства в НАТО всеми союзниками по НАТО был очень актуальным в последние недели.

"Правительство получило информацию, в частности, из США и Великобритании о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявки", - говорит источник в правительстве.

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Источник утверждает, что правительственные учреждения проводят тот же анализ, что и бывший посол Кристер Брингеус, который выразился, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО вскоре после заявления о заинтересованности.

Другой источник указывает, что страны НАТО, такие как Соединенные Штаты, в соответствии с правилами Альянса, статьей 8 Вашингтонского договора, не могут выражать какие-либо формальные гарантии защиты нечленам.

"Необходимо проводить различие между гарантиями обороны и мерами по укреплению безопасности. Гарантии вы получите, когда процесс ратификации завершится в конце года. Но де-факто это сильное укрепление нашей безопасности уже с того времени, как мы приняли решение в Швеции", — говорит источник.