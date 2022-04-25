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На сході бійці ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку, відбито 6 атак

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 22:07
ілюстративне фото Генштабу

На сході України бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 160 чоловік особового складу противника, а також ворожу техніку. Загалом на Донецькому та Луганському напрямках відбито 6 ворожих атак. 

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід", Операція об'єднаних сил

Деталі: Українські захисники знищили:

  • особового складу – до 160
  • танків – 3
  • БТР – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 12
  • артилерійських систем  – 2
  • зенітна установка - 1
  • БПЛА – 2

Протягом доби в районі відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.

Пізніше пресцентр ООС повідомив, що на Донецькому та Луганському напрямках у понеділок військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

Також українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Теми: Збройні силиДонбас
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