На сході бійці ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку, відбито 6 атак
На сході України бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 160 чоловік особового складу противника, а також ворожу техніку. Загалом на Донецькому та Луганському напрямках відбито 6 ворожих атак.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід", Операція об'єднаних сил
Деталі: Українські захисники знищили:
- особового складу – до 160
- танків – 3
- БТР – 1
- БМП – 4
- АТТ – 12
- артилерійських систем – 2
- зенітна установка - 1
- БПЛА – 2
Протягом доби в районі відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.
Пізніше пресцентр ООС повідомив, що на Донецькому та Луганському напрямках у понеділок військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.
Також українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".