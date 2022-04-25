На сході бійці ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку, відбито 6 атак

На сході України бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 160 чоловік особового складу противника, а також ворожу техніку. Загалом на Донецькому та Луганському напрямках відбито 6 ворожих атак.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід", Операція об'єднаних сил

Деталі: Українські захисники знищили:

особового складу – до 160

танків – 3

БТР – 1

БМП – 4

АТТ – 12

артилерійських систем – 2

зенітна установка - 1

БПЛА – 2

Протягом доби в районі відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.

Пізніше пресцентр ООС повідомив, що на Донецькому та Луганському напрямках у понеділок військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

Також українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".