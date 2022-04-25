Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На сході бійці ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку, відбито 6 атак

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 22:07
На сході бійці ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку, відбито 6 атак
ілюстративне фото Генштабу

На сході України бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу знищили до 160 чоловік особового складу противника, а також ворожу техніку. Загалом на Донецькому та Луганському напрямках відбито 6 ворожих атак. 

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід", Операція об'єднаних сил

Деталі: Українські захисники знищили:

Реклама:
  • особового складу – до 160
  • танків – 3
  • БТР – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 12
  • артилерійських систем  – 2
  • зенітна установка - 1
  • БПЛА – 2

Протягом доби в районі відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.

Пізніше пресцентр ООС повідомив, що на Донецькому та Луганському напрямках у понеділок військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

Також українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Теми: Збройні силиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Збройні сили
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: