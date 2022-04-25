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На востоке бойцы ВСУ уничтожили до 160 оккупантов и технику, отбили 6 атак

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 22:07
иллюстративное фото Генштаба

На востоке Украины бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили до 160 человек личного состава противника и технику. Всего на Донецком и Луганском направлениях отбито 6 вражеских атак. 

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток", Операция Объединенных сил

Детали: Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 160
  • танков – 3
  • БТР – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 12
  • артиллерийских систем – 2
  • зенитная установка - 1
  • БПЛА – 2

В течение суток в районе ответственности группировки "Восток" российские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.

Позже прессцентр ООС сообщил, что на Донецком и Луганском направлениях в понедельник военнослужащие Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага.

Также украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Темы: Вооруженные силыДонбасс
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