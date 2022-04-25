На востоке бойцы ВСУ уничтожили до 160 оккупантов и технику, отбили 6 атак
На востоке Украины бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили до 160 человек личного состава противника и технику. Всего на Донецком и Луганском направлениях отбито 6 вражеских атак.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток", Операция Объединенных сил
Детали: Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 160
- танков – 3
- БТР – 1
- БМП – 4
- АТТ – 12
- артиллерийских систем – 2
- зенитная установка - 1
- БПЛА – 2
В течение суток в районе ответственности группировки "Восток" российские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.
Позже прессцентр ООС сообщил, что на Донецком и Луганском направлениях в понедельник военнослужащие Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага.
Также украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".