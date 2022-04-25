Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США просувають участь Зеленського у саміті G20 в Індонезії - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 21:36

США є однією з країн, які тиснуть на Індонезію, щоб вона включила Україну як гостя на саміт Групи 20 у листопаді, розчаровані відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Росія є членом G20 разом із такими країнами, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій проти Москви за її агресію.

США та деякі інші члени "Групи семи", за словами чиновників, обізнаних у справі, зараз просять Джакарту, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" як чинна голова G20, надати запрошення президенту Володимиру Зеленському взяти участь принаймні в частині зустрічі. Речник Білого дому відмовився від коментарів.

Приймаюча країна традиційно запрошує низку країн приєднатися до деяких аспектів саміту в якості спостерігачів, хоча вони зазвичай не беруть участь у офіційних дискусіях.

Запрошення Зеленського створило б для Індонезії логістичний і дипломатичний кошмар, якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на тропічному острові Балі. І неясно, чи буде достатньо участі України, щоб гарантувати появу інших лідерів.

Принаймні частина з них, включаючи президента США Джо Байдена, не хочуть сидіти за одним столом з Путіним у будь-якому випадку, стверджують джерела. Неясно, чи зможе Індонезія організувати саміт таким чином, щоб Путін і Байден уникли перетину.

ВІДЕО ДНЯ

США входять до групи країн, які виступають за виключення Росії з G20.

Теми: ЗеленськийСША
Головне сьогодні

У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський

Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

Путін заперечує бойові дії і наплів маячні про Маріуполь: "Ситуація складна, але проста"

відео, оновленоУ центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів"

фото"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського" передали українській армії

Усі новини...
Зеленський
Швеція заперечила домовленість про відбудову Миколаївщини, про яку заявив Зеленський
У Зеленського пояснили, як перетворити заморожені активи Росії в компенсації для України
Зеленський змінив свого постійного представника в АР Крим
Останні новини
01:01
У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський
00:59
ОновленоПолтава: у місті прогриміли вибухи, "прильотів" не зафіксували
00:53
Запорізька область: росіяни намагаються закріпитися, мінують околиці заповідника
00:53
Рада може повернути мита на ввезені в Україну автівки
00:43
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
00:35
У сервісах "Київстар" стався збій – оператор
00:31
Глава МЗС Британії проти обмеження підтримки України лише оборонною зброєю
00:25
Німеччина за нафтове ембарго, а Росія - за газове: підсумки 26 квітня
00:14
ЗСУ на Донбасі знищили майже 70 одиниць ворожої техніки
00:12
Аргумент на користь газового ембарго – прем’єр Чехії про демарш РФ
Усі новини...