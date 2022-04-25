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США просувають участь Зеленського у саміті G20 в Індонезії - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 21:36

США є однією з країн, які тиснуть на Індонезію, щоб вона включила Україну як гостя на саміт Групи 20 у листопаді, розчаровані відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Росія є членом G20 разом із такими країнами, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій проти Москви за її агресію.

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США та деякі інші члени "Групи семи", за словами чиновників, обізнаних у справі, зараз просять Джакарту, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" як чинна голова G20, надати запрошення президенту Володимиру Зеленському взяти участь принаймні в частині зустрічі. Речник Білого дому відмовився від коментарів.

Приймаюча країна традиційно запрошує низку країн приєднатися до деяких аспектів саміту в якості спостерігачів, хоча вони зазвичай не беруть участь у офіційних дискусіях.

Запрошення Зеленського створило б для Індонезії логістичний і дипломатичний кошмар, якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на тропічному острові Балі. І неясно, чи буде достатньо участі України, щоб гарантувати появу інших лідерів.

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Принаймні частина з них, включаючи президента США Джо Байдена, не хочуть сидіти за одним столом з Путіним у будь-якому випадку, стверджують джерела. Неясно, чи зможе Індонезія організувати саміт таким чином, щоб Путін і Байден уникли перетину.

США входять до групи країн, які виступають за виключення Росії з G20.

Теми: ЗеленськийСША
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