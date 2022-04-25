США просувають участь Зеленського у саміті G20 в Індонезії - ЗМІ

США є однією з країн, які тиснуть на Індонезію, щоб вона включила Україну як гостя на саміт Групи 20 у листопаді, розчаровані відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Росія є членом G20 разом із такими країнами, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій проти Москви за її агресію.

США та деякі інші члени "Групи семи", за словами чиновників, обізнаних у справі, зараз просять Джакарту, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" як чинна голова G20, надати запрошення президенту Володимиру Зеленському взяти участь принаймні в частині зустрічі. Речник Білого дому відмовився від коментарів.

Приймаюча країна традиційно запрошує низку країн приєднатися до деяких аспектів саміту в якості спостерігачів, хоча вони зазвичай не беруть участь у офіційних дискусіях.

Запрошення Зеленського створило б для Індонезії логістичний і дипломатичний кошмар, якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на тропічному острові Балі. І неясно, чи буде достатньо участі України, щоб гарантувати появу інших лідерів.

Принаймні частина з них, включаючи президента США Джо Байдена, не хочуть сидіти за одним столом з Путіним у будь-якому випадку, стверджують джерела. Неясно, чи зможе Індонезія організувати саміт таким чином, щоб Путін і Байден уникли перетину.

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