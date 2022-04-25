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США продвигают участие Зеленского в саммите G20 в Индонезии - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 21:36

США являются одной из стран, давящих на Индонезию, чтобы она включила Украину в качестве гостя на саммит Группы 20 в ноябре, разочарованные отказом Джакарты отозвать приглашение президента России.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

Россия является членом G20 вместе с такими странами как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям против Москвы за ее агрессию.

США и некоторые другие члены "Группы семи", по словам чиновников, осведомленных по делу, сейчас просят Джакарту, которая заявила, что хочет "остаться беспристрастной" как действующая глава G20, предоставить приглашение президенту Владимиру Зеленскому поучаствовать по крайней мере в части встречи. Спикер Белого дома отказался от комментариев.

Принимающая страна традиционно приглашает ряд стран присоединиться к некоторым аспектам саммита в качестве наблюдателей, хотя они обычно не участвуют в официальных дискуссиях.

Приглашение Зеленского создало бы Индонезии логистический и дипломатический кошмар, если бы Путин решил лично посетить саммит на тропическом острове Бали. И неясно, будет ли достаточно участия Украины, чтобы гарантировать появление других лидеров.

По крайней мере, часть из них, включая президента США Джо Байдена, не хотят сидеть за одним столом с Путиным в любом случае, утверждают источники. Неясно, сможет ли Индонезия организовать саммит таким образом, чтобы Путин и Байден избежали пересечения.

ВИДЕО ДНЯ

США входят в группу стран, выступающих за исключение России из G20.

Темы: ЗеленскийСША
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