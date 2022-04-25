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Прем’єр Польщі підтвердив передачу Україні танків

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 21:56

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі польського телебачення підтвердив передачу танків Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр Моравецький в ефірі GośćWydarzeń: Так, Польща передала Україні танки, але задля безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість" - цитує Моравецького його канцелярія.

Минулого тижня британське міністерство оборони підтвердило, що Велика Британія відправляє основні бойові танки Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які Польща відправить до України.

Теми: зброяПольщаУкраїнавійна
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