Прем’єр Польщі підтвердив передачу Україні танків
Понеділок, 25 квітня 2022, 21:56
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі польського телебачення підтвердив передачу танків Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Прем'єр-міністр Моравецький в ефірі GośćWydarzeń: Так, Польща передала Україні танки, але задля безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість" - цитує Моравецького його канцелярія.
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Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń: Tak, Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszych ukraińskich przyjaciół nie będziemy mówić o ich liczbie.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022
Минулого тижня британське міністерство оборони підтвердило, що Велика Британія відправляє основні бойові танки Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які Польща відправить до України.
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