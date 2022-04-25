Премьер Польши подтвердил передачу Украине танков
Понедельник, 25 апреля 2022, 21:56
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения подтвердил передачу танков Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Премьер-министр Моравецкий в эфире GośćWydarzeń: Да, Польша передала Украине танки, но ради безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве" - цитирует Моравецкого его канцелярия.
Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń: Tak, Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszych ukraińskich przyjaciół nie będziemy mówić o ich liczbie.
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022
На прошлой неделе британское министерство обороны подтвердило, что Великобритания отправляет основные боевые танки Challenger 2 в Польшу для замены танков Т-72, которые Польша отправит в Украину.