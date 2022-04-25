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Премьер Польши подтвердил передачу Украине танков

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 21:56

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения подтвердил передачу танков Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр Моравецкий в эфире GośćWydarzeń: Да, Польша передала Украине танки, но ради безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве" - цитирует Моравецкого его канцелярия.

На прошлой неделе британское министерство обороны подтвердило, что Великобритания отправляет основные боевые танки Challenger 2 в Польшу для замены танков Т-72, ​​которые Польша отправит в Украину.

Темы: оружиеПольшаУкраинавойна
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