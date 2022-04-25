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В Україні націоналізують судно Білорусі, що виконувало операції для РФ

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 22:38

ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що виконувало операції для Росії у водах України.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Деталі: Слідчі теруправління ДБР Миколаєва спільно з співробітниками Держприкордонслужби виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай.

Також, під час перевірки суден у акваторії Чорноморська ДБР спільно з працівниками Регіонального управлінням морської охорони Держприкордонслужби та відділу Одеського прикордонного загону виявили судно Російської Федерації.

Дослівно: "Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть -268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Також, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.

Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави задля розбудови та економічного розвитку України.

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Теми: ДБРБілорусь
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