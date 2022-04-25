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В Україні націоналізують судно Білорусі, що виконувало операції для РФ

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 22:38
В Україні націоналізують судно Білорусі, що виконувало операції для РФ

ДБР ініціювало націоналізацію білоруського судна, що виконувало операції для Росії у водах України.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Деталі: Слідчі теруправління ДБР Миколаєва спільно з співробітниками Держприкордонслужби виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай.

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Також, під час перевірки суден у акваторії Чорноморська ДБР спільно з працівниками Регіонального управлінням морської охорони Держприкордонслужби та відділу Одеського прикордонного загону виявили судно Російської Федерації.

Дослівно: "Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть -268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Також, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.

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Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави задля розбудови та економічного розвитку України.

Теми: ДБРБілорусь
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