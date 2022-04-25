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В Украине национализируют судно Беларуси, выполнявшее операции для РФ

Светлана КизиловаПонедельник, 25 апреля 2022, 22:38

ДБР инициировало национализацию белорусского судна, выполнявшее операции для России в водах Украины.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Детали: Следователи теруправления ДБР Николаева совместно с сотрудниками Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области. Корабли были заняты в логистических операциях РФ на реке Дунай.

Также, во время проверки судов в акватории Черноморского ДБР совместно с работниками Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и отдела Одесского пограничного отряда обнаружили судно Российской Федерации.

Дословно: "Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию.

Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам.

Сотрудники ДБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь они будут работать в интересах государства для экономического развития Украины".

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Темы: ГБРБеларусь
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