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Харківщина: за добу росіяни вбили 4 людей, поранили 9

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 22:51
Олег Синєгубов, фото з Facebook

У Харкові в понеділок внаслідок російських обстрілів поранено 4 цивільних, в області загинули 4 мирних мешканців, 5 поранених.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вдень ворог продовжив обстрілювати мирні райони Харкова та області. Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено 4 цивільних.

Крім того, ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули 3 мирних мешканців, 1 людина поранена. В Золочівському районі – 1 загиблий, 4 поранених".

Деталі: На Ізюмському напрямку тривають бої. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам.

Синєгубов також повідомив, що в понеділок в районі Балаклеї ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Теми: Харківська областьвійна
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