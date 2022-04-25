Харьковщина: за сутки россияне убили 4 человека, ранили 9

В Харькове в понедельник в результате российских обстрелов ранены 4 гражданских, в области погибли 4 мирных жителя, 5 ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня днем ​​враг продолжил обстреливать мирные районы Харькова и области. В который раз страдает Салтовка. В результате попадания российских снарядов в 12-этажный жилой дом произошел масштабный пожар. Полностью разрушены квартиры на 3 и 4 этажах. В Харькове из-за обстрелов оккупантов ранены 4 гражданских.

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Кроме того, враг продолжил обстреливать Харьковский и Золочевский районы. В Дергачах и соседних селах погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен. В Золочевском районе – 1 погибший, 4 раненых".

Детали: На Изюмском направлении продолжаются бои. Вооруженные силы Украины держат оборону и продолжают наносить серьезные потери российским оккупантам.

Синегубов также сообщил, что в понедельник в районе Балаклеи ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.