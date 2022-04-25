Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о "разминировании" перешейка из Крыма перед войной
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на слухи, что якобы перед вторжением российских войск украинское командование разминировало проезд возле Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом.
Источник: facebook-страница Генерального штаба Вооруженных сил Украины
Дословно: "Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.
Все выводы о правомерности принятых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения".
Детали: В Генштабе заверили, что приспешники российских оккупантов окажутся за решеткой.
Что было раньше: В соцсетях распространяют информацию, что российские войска в первые дни полномасштабного вторжения успешно оккупировали Херсонскую область, потому что с украинской стороны разминировали административную границу с Крымом.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в разговоре с "Украинской правдой" косвенно подтвердил факт разминирования перешейка накануне вторжения.