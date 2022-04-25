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Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о "разминировании" перешейка из Крыма перед войной

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 22:53
Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о разминировании перешейка из Крыма перед войной
пункт на админгранице крыма и херсонской области "чонгар". фото иллюстративное: getty images

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на слухи, что якобы перед вторжением российских войск украинское командование разминировало проезд возле Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом.

Источник: facebook-страница Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

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Все выводы о правомерности принятых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения".

Детали: В Генштабе заверили, что приспешники российских оккупантов окажутся за решеткой.

Что было раньше: В соцсетях распространяют информацию, что российские войска в первые дни полномасштабного вторжения успешно оккупировали Херсонскую область, потому что с украинской стороны разминировали административную границу с Крымом.

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев в разговоре с "Украинской правдой" косвенно подтвердил факт разминирования перешейка накануне вторжения.

Темы: Вооруженные силыКрымХерсонская областьвойна
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