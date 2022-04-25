Зеленський: Треба думати, як зробити перебування окупантів нестерпнішим

Президент Володимир Зеленський переконаний, що для наближення перемоги українцям потрібно думати не про те, коли закінчиться війна, а про те, як зробити перебування окупантів в Україні ще нестерпнішим.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир, про те, коли це все закінчиться, про те, коли і що може стати перемогою для України.

На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше".

Деталі: Президент підкреслив, що Україна готова до миру, як була готова й тоді, коли тривала війна на Донбасі.

"Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни, після нашої перемоги", – сказав він.