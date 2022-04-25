Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Треба думати, як зробити перебування окупантів нестерпнішим

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 23:08
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що для наближення перемоги українцям потрібно думати не про те, коли закінчиться війна, а про те, як зробити перебування окупантів в Україні ще нестерпнішим.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир, про те, коли це все закінчиться, про те, коли і що може стати перемогою для України.

На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше".

Деталі: Президент підкреслив, що Україна готова до миру, як була готова й тоді, коли тривала війна на Донбасі.

"Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни, після нашої перемоги", – сказав він.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Головне сьогодні

фотоМіськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 

У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський

Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

Путін заперечує бойові дії і наплів маячні про Маріуполь: "Ситуація складна, але проста"

відео, оновленоУ центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів"

Усі новини...
Зеленський
Українські захисники деокупували 931 населений пункт – Зеленський
Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах
США просувають участь Зеленського у саміті G20 в Індонезії - ЗМІ
Останні новини
02:36
Перед візитом в Україну генсек ООН зустрівся з президентом Польщі
02:04
В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу
01:30
Посольство США готується до повернення до Києва
01:23
Росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет – Міноборони
01:01
У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський
00:59
ОновленоПолтава: у місті прогриміли вибухи, "прильотів" не зафіксували
00:53
Запорізька область: росіяни намагаються закріпитися, мінують околиці заповідника
00:53
Рада може повернути мита на ввезені в Україну автівки
00:43
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
00:35
У сервісах "Київстар" стався збій – оператор
Усі новини...