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Зеленский: Надо думать, как сделать пребывание оккупантов более невыносимым

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 23:08
Зеленский: Надо думать, как сделать пребывание оккупантов более невыносимым
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что для приближения победы украинцам нужно думать не о том, когда закончится война, а о том, как сделать пребывание оккупантов в Украине еще более невыносимым.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Очевидно, что каждый день – особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире, о том, когда это все закончится, о том, когда и что может стать победой для Украины.

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На этот вопрос одновременно есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее ощутит каждый. Когда придет мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, как была готова и тогда, когда шла война на Донбассе.

"Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы", – сказал он.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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