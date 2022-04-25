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Українські захисники деокупували 931 населений пункт – Зеленський

Мазуренко Альона Понеділок, 25 квітня 2022, 23:21
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники деокупували 931 населений пункт. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.

Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю".

Деталі: За його словами, Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну: "Може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів".

Пряма мова: "Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш".

Теми: ЗеленськийокупаціявійнаРосія
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