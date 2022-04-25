Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 25 апреля 2022, 23:21
Украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея одинаково сильна, всенародна.

Реклама:

По состоянию на данный момент удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю".

Детали: По его словам, Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну: "Может, забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей".

Прямая речь: "Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Представил министра Умерова, сильный и системный человек
Зеленский поговорил с Нетаньяху о войне, беженцах и паломниках
Зеленский поговорил с Сунаком об экспорте зерна и военных потребностях Украины
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: