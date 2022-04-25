Украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники деоккупировали 931 населенный пункт.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея одинаково сильна, всенародна.

По состоянию на данный момент удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю".

Детали: По его словам, Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну: "Может, забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей".

Прямая речь: "Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь".