Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 23:47

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами міністра, Грузія робить максимум можливого , "щоб показати уряду України та українському суспільству".

Реклама:

Таким чином Бурчуладзе відреагував на недавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що він не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії.

В уряді Грузії запевняють – ця країна зазначив, що Грузія знаходиться на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги

"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане світ", – стверджує Бурчуладзе.

ВІДЕО ДНЯ

Він також зазначив, що "формулювання, що Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій — ООН, Ради Європи та інших". В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що посол України не повернеться в Тбілісі без радикальної зміни у діях грузинської влади, яка зараз, на його думку, не демонструє дружнього ставлення до України.

Як відомо, дії влади, а також опозиції викликають критику і у самій Грузії: понад 60% грузинів не підтримують жодну з політсил або не хочуть відповідати.

Детальніше читайте у статті Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі.

Теми: ГрузіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: