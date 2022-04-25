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В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 23:47

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами міністра, Грузія робить максимум можливого , "щоб показати уряду України та українському суспільству".

Таким чином Бурчуладзе відреагував на недавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що він не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії.

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"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане світ", – стверджує Бурчуладзе.

Він також зазначив, що "формулювання, що Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій — ООН, Ради Європи та інших". В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що посол України не повернеться в Тбілісі без радикальної зміни у діях грузинської влади, яка зараз, на його думку, не демонструє дружнього ставлення до України.

Як відомо, дії влади, а також опозиції викликають критику і у самій Грузії: понад 60% грузинів не підтримують жодну з політсил або не хочуть відповідати.

Детальніше читайте у статті Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі.

Теми: ГрузіяУкраїна
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