В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".

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Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.

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Он также отметил, что "формулирование, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь удручать население Грузии".

Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественного отношения к Украине.

Как известно, действия властей, а также оппозиции вызывают критику и в самой Грузии: более 60% грузин не поддерживают ни одну из политсил или не хотят отвечать.

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