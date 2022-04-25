Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 23:47

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".

Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.

Он также отметил, что "формулирование, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь удручать население Грузии".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественного отношения к Украине.

Как известно, действия властей, а также оппозиции вызывают критику и в самой Грузии: более 60% грузин не поддерживают ни одну из политсил или не хотят отвечать.

Подробнее читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь конфликт между Киевом и Тбилиси.

Темы: ГрузияУкраина
Главное сегодня

фотоПохищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

исправленоХерсон: оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра"

В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

видеоВ центре Киева начали сносить советский монумент "дружбы народов"

Эрдоган и Путин обсудили войну

S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

Все новости...
Грузия
Арахамія хочет санкций против Иванишвили
Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос
Спикер и депутаты парламента Грузии посетили Бучу и Ирпень
Последние новости
18:37
Дипломаты США вернулись в Украину впервые с начала войны – СМИ
18:35
Мэр Николаева: все ненавидят здесь Российскую Федерацию и все, что связано с Россией
18:35
Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский
18:31
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
18:27
Германия поможет Украине экспортировать зерно
18:05
Николая Гнатовского избрали судьей ЕСПЧ от Украины
18:04
Директорке школы из Волновахи грозит заключение из-за обучения детей по российской программе
17:58
фото"Миллионную взятку НАБУ и САП за Злочевского" передали украинской армии
17:57
Больше всего с конца февраля: Минфин продал военных облигаций на 13 миллиардов
17:52
Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну
Все новости...