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Донецька область: Є ймовірність російської провокації на Карлівському водосховищі — РНБО

Анастасія КалатурВівторок, 26 квітня 2022, 06:20

Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Дослівно: "У декількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медійний супровід війни РФ  проти України, з’явилася інформація про те, що "в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища".

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Деталі: Водночас, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб".

В ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів,  однак  не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

Теми: Донецька область
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