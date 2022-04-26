Донецька область: Є ймовірність російської провокації на Карлівському водосховищі — РНБО

Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Дослівно: "У декількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медійний супровід війни РФ проти України, з’явилася інформація про те, що "в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища".

Деталі: Водночас, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб".

В ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.