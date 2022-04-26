Донецкая область: Есть вероятность российской провокации на Карловском водохранилище — СНБО

Россияне могут планировать провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища Донецкой области.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Дословно: "В нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медийное сопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о том, что "в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища".

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Детали: В то же время со ссылкой на Минобороны РФ пропагандисты сообщают, что "в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек".

В ЦПИ отмечают, что это может быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.