Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

У районі Великої Олександрівки Херсонської області українські військові знищили склад з боєприпасами та вбили 70 росіян (точна кількість загиблих уточнюється).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни переміщують пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступ, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступ у напрямку Новомихайлівки та Мар’їнки;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки, тривають бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокує наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не було, ворог активних дій не проводив. Визначені підрозділи білоруських військ прикривають ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

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