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Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 07:00

В районе Большой Александровки Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили 70 россиян (точное количество погибших уточняется).

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

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На Донецком и Таврическом направлениях россияне перемещают пункты управления поближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем  залпового огня по всей линии столкновения, так:

  • на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
  • на Попаснянском направлении пытается взять Попасную, продолжаются бои;
  • на Авдеевском направлении враг пытается вести наступление, успеха нет;
  • на Кураховском направлении безуспешно безуспешно совершал наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки;
  • на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении   Трудолюбовки, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не было, враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения белорусских войск  прикрывают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В граничащих с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частично блокировать Харьков и производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области. У них потери.

ВСУ поразили десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Темы: войнаГенштаб
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