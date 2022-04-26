Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю – ОВА
Вівторок, 26 квітня 2022, 07:22
Російська армія вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запоріжжю, наслідки з'ясовують.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Дослівно ОВА: "Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом".
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Деталі: Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав жителів перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також не розповсюджувати фото- та відеоматеріали в соцмережах.