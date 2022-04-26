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Россияне ударили ракетами по Запорожью – ОВА

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 07:22

Российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью, последствия выясняют.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Запорожье. Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже".

Детали: Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях.

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Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойна
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