Россияне ударили ракетами по Запорожью – ОВА

Российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью, последствия выясняют.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Запорожье. Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже".

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Детали: Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях.