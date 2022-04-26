Луганщина: За добу було 17 обстрілів з боку росіян

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Луганської області.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Пошкоджені два будинки в Лисичанську, два – в Попасній, щонайменше один– в Гірському.

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Інформація щодо ймовірних жертв перевіряється.

Росіяни продовжують бій районі Рубіжного, намагаються взяти Попасну.