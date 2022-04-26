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Луганщина: В сутки было 17 обстрелов со стороны россиян

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 08:12

В сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Луганской области.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Гирская громада. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Повреждены два дома в Лисичанске, два – в Попасной, по меньшей мере один – в Гирском.

Информация о предполагаемых жертвах проверяется.

Россияне продолжают бой в районе Рубежного, пытаются взять Попасную.

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Темы: Луганская областьвойна
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