Луганщина: В сутки было 17 обстрелов со стороны россиян

В сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Луганской области.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Гирская громада. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Повреждены два дома в Лисичанске, два – в Попасной, по меньшей мере один – в Гирском.

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Информация о предполагаемых жертвах проверяется.

Россияне продолжают бой в районе Рубежного, пытаются взять Попасную.