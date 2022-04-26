Луганщина: В сутки было 17 обстрелов со стороны россиян
Вторник, 26 апреля 2022, 08:12
В сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Луганской области.
Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай
Детали: Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Гирская громада. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Повреждены два дома в Лисичанске, два – в Попасной, по меньшей мере один – в Гирском.
Информация о предполагаемых жертвах проверяется.
Россияне продолжают бой в районе Рубежного, пытаются взять Попасную.
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