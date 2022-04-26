Ніч в областях: у Миколаєві від обстрілів загинув чоловік, на Луганщині – троє поранених

Пошкоджений у результаті російських атак будинок на Луганщині. Фото з Fаcebook голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

Російські окупанти вночі 26 квітня продовжили обстрілювати схід та південь України, найважча ситуація на Донбасі та Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 26 квітня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Дніпропетровькій, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

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У Запорізькій області ніч минула спокійно. Зранку були "прильоти", обставини та наявність постраждалих осіб встановлюється.

На Харківщині інтенсивність нічних обстрілів 26 квітня зменшилася. Окупанти протягом доби обстрілювали місто, а також Золочівський район та Дергачі. Ведуться бойові дії в Ізюмському напрямку.

У Луганській області за добу було 17 обстрілів. Тривають бої в Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження будинків.

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На Донеччині ніч була неспокійна. На даний час відомо про трьох поранених цивільних: двоє у Мар'їнці, один – у Великій Новосілці. Тривають бої поблизу Лиману. Маріуполь: Азовсталь тримається.

У Миколаївській області були нічні обстріли міста. Відомо про одного загиблого: внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку. Детальна інформація щодо інших наслідків з’ясовується.

Напружена ситуація у Херсонській області. Вибухи та обстріли були майже на всій території області. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.