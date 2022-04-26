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Ночь в областях: в Николаеве от обстрелов погиб мужчина, в Луганской области – трое раненых

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 09:33
Ночь в областях: в Николаеве от обстрелов погиб мужчина, в Луганской области – трое раненых
Поврежденный в результате российских атак дом в Луганской области. Фото с Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Российские оккупанты ночью 26 апреля продолжили обстреливать восток и юг Украины, самая тяжелая ситуация на Донбассе и в Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 26 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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В Запорожской области ночь прошла спокойно. Утром были "прилеты", обстоятельства и наличие пострадавших устанавливается.

В Харьковской области интенсивность ночных обстрелов 26 апреля уменьшилась. Оккупанты в течение суток обстреливали город, а также Золочевский район и Дергачи. Ведутся боевые действия на Изюмском направлении.

В Луганской области в сутки было 17 обстрелов. Продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская община. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения домов.

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На Донбассе ночь была неспокойная. Сейчас известно о трех раненых гражданских: двое в Марьинке, один – в Великой Новоселке. Продолжаются бои вблизи Лимана. Мариуполь: Азовсталь держится.

В Николаевской области были ночные обстрелы города. Известно об одном погибшем: в результате осколочного ранения погиб мужчина в собственном доме. Подробная информация о других последствиях выясняется.

Напряженная ситуация в Херсонской области. Взрывы и обстрелы были почти на всей территории области. Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы.

Темы: УкраинавойнаНиколаевДонбасс
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