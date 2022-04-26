Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерні сили КНДР

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 09:40

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на параді, присвяченому 90-річчю Корейської народної армії, заявив про рішучість ще більше зміцнити ядерний потенціал КНДР.

Джерело: Yonhap із посиланням на офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї

Деталі: Під час свого виступу Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати ядерний потенціал країни "найшвидшими темпами".

Реклама:

За його словами, КНДР ретельно підготується, щоб у будь-який час могти вдатися до ядерного "стримування".

Пряма мова: "Наша основна місія щодо ядерної енергетики – стримування війни, але наша ядерна зброя не може бути обмежена виключно рамками запобігання війні…".

Деталі: Кім Чен Ин попередив, що будь-які сили, які прагнуть військової конфронтації, перестануть існувати, а Північ "ретельно підготовлена" до виконання своєї місії ядерного стримування у будь-який час.

ВІДЕО ДНЯ

Парад на площі Кім Ір Сена пройшов у понеділок увечері. Це перший військовий парад на честь річниці Корейської народної армії (була створена засновником країни Кім Ір Сеном у 1932 році) та 12-й великий військовий парад під керівництвом Кіма, який прийшов до влади близько десяти років тому.

КНДР зазвичай проводила такі паради у річницю народження засновника країни Кім Ір Сена 15 квітня, у річницю заснування правлячої Робочої партії 10 жовтня або у день заснування країни 9 вересня.

Цей парад пройшов на тлі загострення напруженості на Корейському півострові та побоювань, що Північ може провести ядерне випробування після того, як минулого місяця країна провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, ознаменувавши свій перший випробувальний пуск із 2017 року.

Теми: КНДРядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
КНДР
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: