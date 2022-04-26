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Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерні сили КНДР

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 09:40

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на параді, присвяченому 90-річчю Корейської народної армії, заявив про рішучість ще більше зміцнити ядерний потенціал КНДР.

Джерело: Yonhap із посиланням на офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї

Деталі: Під час свого виступу Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати ядерний потенціал країни "найшвидшими темпами".

За його словами, КНДР ретельно підготується, щоб у будь-який час могти вдатися до ядерного "стримування".

Пряма мова: "Наша основна місія щодо ядерної енергетики – стримування війни, але наша ядерна зброя не може бути обмежена виключно рамками запобігання війні…".

Деталі: Кім Чен Ин попередив, що будь-які сили, які прагнуть військової конфронтації, перестануть існувати, а Північ "ретельно підготовлена" до виконання своєї місії ядерного стримування у будь-який час.

Парад на площі Кім Ір Сена пройшов у понеділок увечері. Це перший військовий парад на честь річниці Корейської народної армії (була створена засновником країни Кім Ір Сеном у 1932 році) та 12-й великий військовий парад під керівництвом Кіма, який прийшов до влади близько десяти років тому.

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КНДР зазвичай проводила такі паради у річницю народження засновника країни Кім Ір Сена 15 квітня, у річницю заснування правлячої Робочої партії 10 жовтня або у день заснування країни 9 вересня.

Цей парад пройшов на тлі загострення напруженості на Корейському півострові та побоювань, що Північ може провести ядерне випробування після того, як минулого місяця країна провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, ознаменувавши свій перший випробувальний пуск із 2017 року.

Теми: КНДРядерна зброя
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