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Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 09:40

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде, посвященном 90-летию Корейской народной армии, заявил о решимости еще больше укрепить ядерный потенциал КНДР. 

Источник: Yonhap со ссылкой на официальное Центральное информационное агентство Кореи 

Детали: Во время своего выступления Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал страны "самыми быстрыми темпами".

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По его словам, КНДР тщательно подготовится, чтобы в любое время мочь прибегнуть к ядерному "сдерживанию".

Прямая речь: "Наша основная миссия в отношении ядерной энергетики – сдерживание войны, но наше ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны…".

Детали: Ким Чен Ын предупредил, что любые силы, стремящиеся к военной конфронтации, перестанут существовать, а Север "тщательно подготовлен" к выполнению своей миссии ядерного сдерживания в любое время.

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Парад на площади Ким Ир Сена прошел в понедельник вечером. Это первый военный парад в честь годовщины Корейской народной армии (была создана основателем страны Ким Ир Сеном в 1932 году) и 12-й крупный военный парад под руководством Кима, пришедшего к власти около десяти лет назад.

КНДР обычно проводила такие парады в годовщину рождения основателя страны Ким Ир Сена 15 апреля, в годовщину основания правящей Рабочей партии 10 октября или в день основания страны 9 сентября.

Этот парад прошел на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове и опасений, что Север может провести ядерное испытание после того, как в прошлом месяце он провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, ознаменовав свой первый испытательный пуск с 2017 года.

Темы: КНДРядерное оружие
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