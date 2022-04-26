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Уряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 10:13

Федеральний уряд Німеччини хоче дозволити постачання в Україну зенітних самохідних установок Gepard.

Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосить у вівторок на конференції щодо України на авіабазі Рамштайн, що Німеччина хоче дозволити постачання зенітних САУ Gepard. Це німецька зенітна самохідна установка на базі танку Leopard.

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Крім того, Ламбрехт повідомить про навчання українських військових на САУ "Panzerhaubitze 2000", які Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Цими двома оголошеннями Ламбрехт хоче спробувати пом'якшити різку критику Німеччини щодо постачання зброї Україні, пише видання.

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Постачання систем Gepard Україні обговорювалося тривалий час. Компанія KraussMaffei Wegmann (KMW) ще в лютому оголосила, що вона ще має близько 50 одиниць зброї, яку можна доставити в Україну після нетривалого ремонту. Відповідна пропозиція була зроблена федеральному уряду. 

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Глава KMW Ральф Кетцель сказав у той час, що системи озброєння можуть бути знову введені в дію відносно швидко.

Міністр оборони США Ллойд Остін, майже всі його колеги з ЄС, міністр оборони України та генсек НАТО Єнс Столтенберг зберуться на зустрічі на американській базі  Рамштайн у Німеччині. 

Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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