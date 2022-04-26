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Правительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 10:13

Федеральное правительство Германии хочет разрешить поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, министр обороны Кристин Ламбрехт объявит во вторник на конференции по Украине на авиабазе Рамштайн, что Германия хочет разрешить поставки зенитных САУ Gepard. Это германская зенитная самоходная установка на базе танка Leopard.

 

Кроме того, Ламбрехт сообщит об обучении украинских военных на САУ Panzerhaubitze 2000, которые Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Этими двумя объявлениями Ламбрехт хочет попытаться смягчить резкую критику Германии по поводу поставки оружия Украине, пишет издание.

Поставки систем Gepard Украине обсуждались длительное время. Компания KraussMaffei Wegmann (KMW) еще в феврале объявила, что у нее есть еще около 50 единиц оружия, которое можно доставить в Украину после непродолжительного ремонта. Соответствующее предложение было сделано федеральному правительству.

Глава KMW Ральф Кетцель сказал, что системы вооружения могут быть вновь введены в действие относительно быстро.

Министр обороны США Ллойд Остин, почти все его коллеги из ЕС, министр обороны Украины и генсек НАТО Йенс Столтенберг соберутся на встрече на американской базе Рамштайн в Германии.

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Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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